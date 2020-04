Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, la raccolta fondi dell’associazione «Orazio Capurro amore per la vita» prosegue ed ha avuto un grande successo: in un mese circa, tra bonifici e donazioni tramite Facebook, sono stati raccolti quasi 120.000 euro. Sono stati già acquistati 6 ventilatori polmonari, 4 monitor multiparametrici con altrettante stampanti ed 1 ecografo multidisciplinare portatile completo di ben due sonde, tutte le licenze installate, carrello e stampante. «Si tratta di apparecchiature molto costose, di ultima generazione, top di gamma – dice Capurro – altamente performanti e dalle brillanti caratteristiche tecniche. Fino a questo momento, grazie al sostegno di numerosi benefattori, imprenditori, associazioni, politici e club service, l’associazione è riuscita a donare all’Ospedale di Sciacca 5 ventilatori polmonari, 4 monitor multiparametrici con altrettante stampanti ed un ecografo completo di 2 sonde ed accessori per potenziare l’unità operativa di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva, all’ospedale di Agrigento andrà un ventilatore polmonare come indicato dai benefattori. La raccolta fondi prosegue».