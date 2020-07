Non si placano le polemiche attorno al match tra Bari e Ternana che ha sancito l’eliminazione della squadra umbra dai playoff di Lega Pro. Il presidente dei rossoverdi, Stefano Bandecchi, è un fiume in piena e ha rilasciato queste dichiarazioni in un videomessaggio su Instagram: «Otto errori arbitrali con il Bari tutti dalla stessa parte. Oggi ci sono le semifinali dei play off. Ci saremmo dovuti stare noi, lo pensate in monti. La penso in maniera semplice. Vince il più forte o perde chi non è simpatico all’arbitro. Il direttore di gara che ci è capitato va un attimo discusso. Sicuramente compie otto errori fondamentali, si deve fare un esamino di coscienza e pensare cosa fare il prossimo anno, certamente non può fare l’arbitro. Ho sempre difeso questa categoria, dovrebbe essere di professionisti veri e pagati da professionisti. E’ venuto fuori probabilmente questo problema di persone che non possono fare un lavoro dalla mattina alla sera, con criterio. Non ho detto squadre che stanno simpatiche ma eventualmente antipatiche. Spero che ci sia equilibrio stasera nelle gare delle semifinali e possa vincere chi giocherà meglio e se lo merita di accedere in finale. Un po’ di polemica va fatta poiché non si può sempre stare zitti. Mi è venuto anche il dubbio di essere conosciuto da lui, spero di non incontrarlo mai in tutta la vita perché mi verrebbe quasi un conato di vomito. Cercate di farlo con grande onore e non mettetevi la maglietta del vostro collega penalizzando di molto la categoria rendendola poco gradita ai miei occhi».