Stasera andranno in scena le semifinali di Lega Pro, che daranno il nome delle due squadre che si contenderanno la promozione in Serie B. Reggiana-Novara e Bari-Carrarese, i match di oggi decideranno anche la sede della finale. Infatti la squadra piemontese è l’outsider, mente le altre tre squadre sono le seconde in classifica dei rispettivi gironi. Secondo quanto riporta “TMW” nel caso di vittoria della Reggiana, molto probabilmente la finale si potrebbe giocare al Mapei Stadium, mentre in caso di vittoria o di Bari o della Carrarese, il match si potrebbe giocare in casa di una delle due squadre, mentre non c’è nessuna possibilità di giocare tra le mura amiche per il Novara, se dovesse passare il turno. Tutto ciò per via delle regole che vedono giocare in casa la squadra meglio posizionata in classifica.