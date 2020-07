“Bisogna sottoporre a tampone tutti i migranti in arrivo in Italia perché si tratta di persone a rischio contagio che possono diffondere a loro volta il virus”. A sostenerlo è il virologo Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova. I migranti “tutti, indistintamente, vanno testati subito con il tampone appena sbarcano o arrivano in Italia” perché “Bisogna bloccare sul nascere le situazioni a rischio” ha dichiarato l’esperto a ‘il Giornale’, aggiungendo che in caso contrario il pericolo è “la diffusione a macchia d’olio del virus, che non se n’è mai andato”. Per quanto riguarda il caso del centro di accoglienza di Jesolo, dove si è scoperto che il 30% degli ospiti era positivo, Crisanti ha ricordato che “Nei centri di accoglienza non si può accedere facilmente. Servono autorizzazioni dal ministero dell’Interno. Noi in passato avevamo fatto domanda”.