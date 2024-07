Balotelli svincolato: futuro in Brasile per lui?

Mario Balotelli potrebbe proseguire la sua carriera calcistica in Brasile, precisamente al Corinthians, un club di San Paolo seriamente interessato all’ex stella di Inter, Milan e Manchester City. Attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Adana Demirspor, Balotelli è in trattative con il Corinthians, come riportato da ‘UOL Esporte’.

L’accordo, però, si prospetta complesso, principalmente per le richieste economiche del calciatore: 1,5 milioni di euro netti alla firma e un ingaggio di poco più di tre milioni di euro per una stagione. Nonostante ciò, il club brasiliano sembra fortemente tentato dall’opportunità di ingaggiare Balotelli e i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, sarebbe la prima avventura di Balotelli in Sud America a 33 anni.

Recentemente, Balotelli è stato al centro di una polemica sui social media per un video che lo riprendeva caduto a terra mentre si divertiva con amici. Il calciatore ha risposto alle critiche spiegando che stava semplicemente passando una serata di svago senza fare del male a nessuno, e ha sottolineato che non dovrebbe essere giudicato negativamente per questo comportamento, invitando invece a concentrarsi su questioni più serie.