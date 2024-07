TMW: “Pisa, riflettori puntati su Majer della Cremonese”

Il Pisa di Pippo Inzaghi sta iniziando a delinearsi con alcuni movimenti di mercato. Secondo quanto riportato da TMW, l’allenatore del club toscano potrebbe presto riunirsi con Zan Majer, centrocampista classe ’92 della Cremonese. Majer ha già lavorato con Inzaghi alla Reggina, dove ha collezionato 31 presenze e segnato una rete sotto la guida del tecnico.

Nell’ultima stagione, il centrocampista sloveno ha totalizzato 24 presenze con la Cremonese tra Serie B, playoff e Coppa Italia. Attualmente, Majer ha un contratto con la Cremonese in scadenza nel 2025. Tuttavia, con solo un anno di contratto rimanente, la Cremonese potrebbe considerare di cedere il giocatore in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Il Pisa è fortemente interessato a Majer e spera di soddisfare le richieste del suo nuovo allenatore senza dover spendere cifre esorbitanti. Inzaghi, che aveva già espresso interesse per Majer durante la sua breve permanenza alla Salernitana nella scorsa stagione, apprezza molto le qualità del centrocampista e lo ritiene un elemento importante per il suo progetto al Pisa.