Intervistato da “TMW” Davide Ballardini si è espresso in merito al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Se ho avuto nuovi contatti in questo periodo? Qualcuno mi ha cercato. Ma per ora non se n’è fatto nulla. Chiamata dalla B? Ricevere le chiamate fa sempre piacere. La B è un campionato bellissimo con squadre molto attrezzate. Tutti hanno piacere di ben figurare. È un campionato molto equilibrato in alto. Forse l’unica squadra un po’ diversa potrebbe essere il Genoa, mi sembra superiore alle altre. Palermo? È un campionato talmente difficile che bisogna fare attenzione. Non mi sembra un organico così competitivo. A volte non meritava di perdere e altre di vincere. Ma certamente non è un Palermo attrezzato per le prime posizioni».