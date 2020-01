Ospite a “Zona Vostra” in onda su “TRM”, l’attaccane del Marsala, Pietro Balistreri, ha parlato del Palermo e della possibilità che lo ha visto vicino ai rosanero. Ecco le sue parole: «La pressione sta arrivando perché il Savoia è allo stesso livello. Penso che il Palermo deve concentrarsi su se stesso, senza dare importanza al Palermo. Voglio ricordare a tutti che Ricciciardo è il vicecapocannoniere del campionato, uno degli attaccanti più forti della categoria, ieri ha messo davanti il Palermo e poi lui. Questo è un periodo dove magari non sta tanto tranquillo ma ha le spalle abbastanza larghe, giustamente Palermo è una piazza grande. Ho avuto tantissime richieste di squadre che lottano per vincere, mi hanno chiamato anche Acireale, Messina. Mi sarei spostato solo per il Palermo, qualcosina c’è stata, però non è andata. Anche solo il fatto che abbiano pensato a me è stato motivo d’orgoglio».