Ospite a “Zona Vostra” in onda su “TRM”, l’attaccane del Marsala, Pietro Balistreri, ha parlato del Palermo e della sfida di ieri. Ecco le sue parole: «E’ stata una partita tosta, non bella. Dopo il rientro delle vacanze però a tutte e due le squadre servivano punti. Penso che il Palermo nell’arco dei 90 minuti abbia meritato di vincere anche se noi quando abbiamo trovato l’1-1 li abbiamo fatti andare in difficoltà per dieci minuti. Potevamo anche vincerla, so che quando giochi davanti la tua gente e devi vincere per forza magari ti viene un po d’ansia. Si potevano aprire degli spazi. Il pubblico palermitano deve essere bravo. Io ho giocato a Taranto, quando si deve provare a vincere sempre logicamente arrivi al ventesimo del secondo tempo che stai sul pari e ti devi sbilanciare, se incontri una squadra con individualità importanti è dura. Giocare col pubblico di Palermo ti porta ad avere un’adrenalina pazzesca. Dal mio punto di vista meglio che fischino 10000 persone che 200, questo ti porta a dare il massimo.».