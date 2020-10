«Ogni allenatore lo vorrebbe Silipo a Roma me l’avevano presenterò come esterno d’attacco, ma mi sono reso conto che era un po’ sprecato in quel ruolo.

Non aveva una gamba per fare tutta la fascia e voleva sempre il pallone trai i piedi. L’ho messo come falso nueve perché mi piace.





Non mi piace l’attaccante che sta fermo e mi ero inventato lui in quel ruolo. È un giocatore importante che ha bisogno di tantissima fiducia.

Se si mette in discussione tende a non emergere, se gli dai fiducia ha potenzialità importanti. Paragone con Dybala non è esagerato». Queste le parole dell’ex Trapani, Francesco Baldini, ai microfoni di “TRM”.