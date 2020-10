«Dispiace per Trapani. In tutto questo tempo sono rimasto in silenzio a leggere ed ascoltare.

C’è rammarico per la fine di questa gloriosa squadra. In mezzo ad un milione di difficoltà iniziali, con un budget limitatissimo che rubino non aveva sfiorato e ha cercato di mettere in piedi una squadra che magari, inizialmente, sarebbe retrocessa.





Rubino era stato bravo in mezzo a tante difficoltà. Sarebbe retrocesso ma non sarebbe fallito. È stato un progetto mai partito. Sono stati presi giocatori pagati profumatamente che prima non si poteva e poi si. Dispiace per i tifosi». Queste le parole rilasciate dall’ex Trapani Francesco Baldini ai microfoni di “TRM”.