Intervistato da “Radio Marte” Silvio Baldini ha parlato dell’eventuale nuovo proprietario del Palermo:

«Il calcio, con una vittoria, può portare tantissimi fattori. Di chi arriverà come presidente non mi interessa, a me interessa solo la squadra e il mio lavoro. Non voglio che mi rompano le scatole perché per me il lavoro è una missione. A me interessa arrivare al cuore dei giocatori».