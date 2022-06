Attraverso i propri canali social Maxime Giron si dice incredulo di aver raggiunto la B con il Palermo e due giorni dopo la promozione scrive:

“Vorrei ringraziare a chi ha creduto in me e oggi mi ha permesso di sognare, a chi ha visto la mia fame di vincere perché nonostante i mille ostacoli non ho mai mollato!

sono retrocesso la scorsa stagione in serie D e oggi dopo 2 giorni dalla promozione con la mia squadra in serie B ancora non mi sembra vero …RISVEGLIATEMI”