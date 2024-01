Bahirov arrestato per violenza sessuale. Il giudice: “Potrebbe rifarlo”

Finisce in carcere con l’accusa di Violenza Sessuale Stanislav Bahirov, calciatore ex Padova U19, oggi in forza alla Vogherese.

Nella notte del 23 ottobre, una ragazza di 19 anni è stata violentata a Milano. A essere accusato di questo stupro è il calciatore 25enne Stanislav Bahirov. Sulla base di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminare Alberto Carboni, l’uomo non si sarebbe fermato nemmeno di fronte ai no della vittima, ai tentativi di questa di respingerlo e nonostante fosse in condizioni di “evidente fragilità”.

Dal canto suo, il giocatore della Vogherese è stato arrestato lo scorso 26 gennaio e continua a negare l’accusa. Bahirov afferma che le tracce di dna trovate sul corpo della ragazza non sono sue. Ha ammesso di averla incontrata quella sera e di averci parlato, ma – al contrario di quanto gli viene contestato dagli inquirenti – di essersi allontanato quando la giovane, in stato di ubriachezza, gli avrebbe fatto intendere di volere un rapporto.

Secondo l’edizione odierna de “La Provincia” pavese, infatti, sarebbe stato visto nello stesso luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza di notte, da solo e “senza apparente ragione”. Non è da escludere “che egli stesse portando avanti un’attività di monitoraggio di quella zona in cerca di nuove occasioni per perpetrare ulteriori condotte violente”, ha affermato il giudice.