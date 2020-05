«I meriti sportivi possono essere ampi. Occorre però anche scegliere il criterio. Il Bari sarebbe favorito da quello dei punti complessivi conquistati, il Carpi dal quoziente punti, nel caso in cui fossero conteggiate tutte le giornate di campionato. Ma non si può non considerare che il Carpi avrebbe disputato a Salò la 27esima giornata e che all’ultimo momento la partita, in programma nella zona rossa, sia saltata. La Reggiana invece ha giocato e pareggiato. La mancata disputa della partita del Carpi lo favorisce per 4 centesimi. Chi può dire che il Carpi avrebbe vinto a Salò e avrebbe fatto meglio di Bari e Reggiana nelle gare successive? Non c’è matematica certezza. La proposta molto difficilmente sarà ratificata. Peraltro, andando a memoria, credo non ci siano mai stati nei campionati professionistici casi di adozione del quoziente punti per definire una promozione». Queste le parole dell’avvocato di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere del Mezzogiorno” in merito alle ultime proposte per la Serie C per quanto riguarda l’assegnazione delle promozioni.