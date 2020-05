«Spiace vedere questa situazione, si attende la Serie A per capire cosa succederà. Se dovessi giocare un po’ di paura l’avrei, anche perché ogni giocatore ha persone vicine nelle proprie case. Molte squadre falliranno? Penso di sì. Gia nella normalità falliscono ogni anno uno o due club, figurarsi in questa situazione. I giocatori hanno messo in mora il Catania… Normale che accadesse: dobbiamo ricordarci che gli stipendi non sono alti in C. Mi spiace di questa situazione a Catania: sono stato benissimo ma magari da questa situazione difficile può nascere una cosa positiva come a Bari. Con tutti i problemi nati dal coronavirus la vedo veramente molto difficile. Nel caso credo sia meglio ripartire dalla D. Lo Monaco a suo tempo è tornato e ha provato a risollevare la situazione. Però sarebbe servita la Serie B per poter evitare di vivere certe difficoltà societarie». Queste le parole dell’ex attaccante del Catania, Emanuele Calaiò, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla situazione del Catania.