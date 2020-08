Nuovo slittamento per il ritiro dell’Avellino. Come riportato da “SportChannel” dopo aver conteso la location di Sturno alla Cavese, gli irpini hanno nuovamente cambiato la data della partenza. Al comune irpino e all’albergo “Casa Reale” è stato adesso comunicato che la squadra biancoverde arriverà il 24 agosto, esattamente un mese prima dell’inizio del campionato. Il ritardo, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società, è da riferirsi ai mancati acquisti di questi giorni ma soprattutto al rigido protocollo sanitario.