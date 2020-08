Come si legge su “Il Messaggero” Germania, Austria e Grecia sono nel pieno della seconda ondata di covid. Un’emergenza che non si arresta e in quasi tutte le nazioni i bollettini quotidiani aggiornano il numero di contagi e morti. Ecco la situazione in Europa:

Un totale complessivo di 668.158 casi confermati di contagi da coronavirus (+5021 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall’inizio della pandemia nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall’Oms, aggiornati al 11 agosto. La crescita percentuale su base settimanale dei contagi totali, sulla base di elaborazioni aggiornate al 10 agosto, è stata particolarmente sostenuta nell’ultima settimana in Grecia, Kosovo, Bosnia-Erzergovina e Albania. Bielorussia, Moldova, Macedonia del Nord, Montenegro e Kosovo registrano più casi totali confermati per milione di abitanti che l’Italia. I decessi registrati nell’area sono stati finora 22180 (+114), di cui 9201 in Germania, 2729 in Romania, 1951 in Ucraina, 1809 in Polonia, 850 in Moldova, 723 in Austria, 646 in Serbia, 605 in Ungheria, 589 in Bielorussia. Nella regione, il maggior numero di casi confermati di coronavirus è stato registrato in Germania (217293, +966 nelle ultime 24 ore), seguita da Ucraina (83115, +1158), Bielorussia (68947, +97), Romania (62547, +779), Polonia (52410, +619), Serbia (28262, +163), Moldova (27841, +181), Austria (22122, +101). Un totale di 159141 casi positivi e 5643 decessi sono stati confermati fino al 11 agosto in Slovenia, Croazia, Bulgaria, Romania e nei Balcani occidentali. Nell’Europa centro-orientale nel suo complesso, la Bielorussia ha registrato finora il maggior numero di casi di Covid-19 per milione di abitanti (circa 7264) seguita da Moldova (6902), Montenegro (5884), Macedonia del Nord (5760) e Kosovo (5733), con l’Italia a 4147 per milione, mentre il tasso più basso è stato osservato in Ungheria (484 per milione) e Slovacchia (477), secondo elaborazioni dell’ANSA su dati Oms. La Macedonia del Nord è la nazione dell’area con il più alto tasso di decessi per milione di abitanti (254), seguita da Moldova (211), Kosovo (183), Romania (141), Bosnia-Erzegovina (114), Montenegro e Germania (111), contro i 582 dell’Italia, mentre il tasso più basso è stato registrato in Slovacchia (6). Tra il 3 agosto e il 10 agosto il maggior aumento percentuale su base settimanale dei casi totali confermati è stato registrato in Grecia (+20,6%), Kosovo (+16,5%), Bosnia-Erzegovina (+16,5%), Albania (+16,2%) e Romania (+16,1%).