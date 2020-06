Secondo quanto riporta “Nbc News”, Hughley, noto attore, comico, opinionista e conduttore radiofonico si stava esibendo in un club storico di Nashville, quando improvvisamente ha accusato un malore, perdendo i sensi e venendo prontamente soccorso dal suo manager e da alcuni addetti del locale e portato in ospedale. Qualche ora dopo, lo stesso Hughley, in un video-messaggio sui social, ha spiegato: “Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e per le vostre preghiere, li ho davvero apprezzati. A quanto pare, ho solo perso conoscenza e non ho accusato nulla di grave. Mi hanno fatto il tampone e hanno scoperto che sono positivo al Coronavirus, anche se non ho alcun sintomo. Sto bene, mi sono ripreso, ma dovrò restare in isolamento per le prossime due settimane nella mia stanza d’albergo. Grazie ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di me”.