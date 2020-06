La situazione del campione paralimpico Alex Zanardi è stabile, ma con qualche speranza in più. «La notte tra domenica e lunedì è passata tranquilla, siamo fiduciosi. Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo. Buoni i parametri cardiovascolari, respiratori e metabolici, ma serve cautela, il cambiamento potrebbe essere repentino». Questo quanto affermato dal responsabile dell’emergenza-urgenza dell’ospedale Le Scotte di Siena, Sabino Scolletta, parlando ad “Agorà” in onda su Rai 3.