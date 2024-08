Athletic Club Palermo in campo con il Trapani calcio

Allenamento congiunto di prestigio per l’Athletic Club Palermo, ospite domenica a Troina del Trapani Calcio, neopromossa in serie C con 4 giornate di anticipo nella stagione 2023/2024 e prossimo al debutto ufficiale nella Coppa Italia della serie contro la Cavese. Per la formazione nerorosa di Filippo Raciti, con la maglia di Escort Advisor che per la prossima stagione è unico main sponsor, è stato un test importante contro un avversario di due categorie superiori e più avanti nella preparazione atletica. Un allenamento congiunto che ha dato indicazioni positive visto che l’Athletic ha ben figurato, confermando la bontà del lavoro fatto finora.

“È stato un test più che positivo e molto indicativo – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Abbiamo espresso un ottimo gioco contro una squadra di due categorie superiori e con un mese di allenamenti nelle gambe. Essendo la prima uscita non posso che essere soddisfatto sia per quanto visto in campo che per l’atteggiamento dei ragazzi. Siamo consapevoli di essere in piena preparazione e dobbiamo correggere tante cose, ma la strada che stiamo tracciando con la società è sicuramente quella giusta e fa ben sperare per il futuro”.

L’allenamento congiunto si è concluso con il risultato di 3-0. Nel primo tempo l’Athletic ha cominciato bene, colpendo la traversa con un colpo di testa di Simone Giuliano sugli sviluppi di un corner ed un’azione pericolosa di Nicolas Micoli. Poi è venuto fuori il Trapani, sbloccando la gara nel primo tempo, e guadagnando campo nella ripresa trovando le altre due reti.

“Ringraziamo il Trapani per l’ospitalità ricevuta, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino come lavora una formazione professionistica e per noi è motivo di apprendimento – ha aggiunto Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo – In campo la squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno ben figurato contro un avversario più strutturato. Ci siamo divertiti a guardare un calcio d’agosto che sa già di qualcosa di concreto. Al Trapani facciamo un grande in bocca al lupo in vista dell’inizio della stagione”.

L’Athletic Club Palermo conclude gli allenamenti al “Comunale” di Collesano (con base alla “Foresteria Mongerrati” di Isnello) oggi, poi faranno rientro a Palermo e, domani 8 agosto, saranno impegnati in amichevole contro il Regina Mundi, squadra neopromossa nel campionato di Promozione. Il debutto ufficiale è fissato per domenica 1° settembre in Coppa Italia Eccellenza, poi il 15 settembre l’esordio nel campionato di Eccellenza, girone A.

