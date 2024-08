Gds: “Prende corpo l’Athletic Palermo. Carica Raciti: «Ho buone sensazioni»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Athletic Palermo e la carica di Raciti.

Prende corpo l’Athletic Palermo, con una serie di amichevoli programmate per valutare alcuni giocatori argentini in prova e per l’eventuale aggiunta di tasselli mancanti. Nel frattempo, l’eclettico Antonio Mercanti, che tanto bene ha fatto lo scorso anno, lascia la società per problemi di lavoro.

Il ritiro si svolge presso la Foresteria Mongerrati di Isnello, con gli allenamenti sul campo in erba sintetica di Collesano. Questo periodo di preparazione è fondamentale per affrontare i primi impegni ufficiali: il doppio incontro di Coppa Italia ai primi di settembre e l’inizio del campionato a metà settembre.

Ci sono molte novità nella dirigenza, tra i giocatori e soprattutto nella guida tecnica. Filippo Raciti, ex allenatore del Paternò, promosso in Serie D, è il nuovo allenatore. Raciti, alla sua prima esperienza nel girone A del campionato di Eccellenza, è consapevole delle sfide che lo attendono. “Il girone è impegnativo e ricco di insidie. Non esistono certezze e il nostro obiettivo è seguire il percorso stabilito e lavorare per farci trovare pronti,” dice Raciti.

L’obiettivo della società è disputare un campionato di alta classifica. “Il primo bilancio è positivo,” conclude Raciti. “La società ci ha messo a disposizione un’ottima struttura e organizzazione per lavorare al meglio.”