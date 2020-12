“Gli assembramenti li disperderei con gli idranti”. Bruno Vespa, nello studio di Otto e mezzo, si mostra assolutamente intransigente nei confronti di chi non rispetta le norme di distanziamento e rischia di favorire la diffusione del coronavirus.

“Il problema sono i controlli. L’altro giorno sono andato in una grande libreria di Milano, per evitare gli assembramenti c’era il numero: fino a 104 persone e c’era un signore che contava le persone”, dice. “Non capisco perché non si possano contare le persone e quindi rispettare le norme. Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo. Gli assembramenti li disperdei con gli idranti, se vedessi dei ragazzi senza mascherina spruzzerei, così gli passa la voglia”, dice in un passaggio del suo intervento.