Attraverso la propria pagina Facebook il Canicattì ha comunicato l’arrivo di un nuovo calciatore.

Ecco la nota:

“L’Asd Canicatti comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del top player Desiderio Garufo per la stagione 2021-22!

Terzino destro naturale, classe ’87, Desiderio arriva dall’ultima esperienza con la maglia del Catanzaro in Lega Pro. Per lui tanti anni di professionismo, basti pensare che ha ottenuto 5 promozioni, da protagonista, in Serie B.

In passato ha indossato le maglie di Trapani, Novara, Catania, Parma e Reggina, tra le altre. Da oggi siamo fieri e orgogliosi che sia un nostro nuovo tesserato!”.