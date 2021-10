Attraverso il proprio Podcast pubblicato su “Calciomercato.com” della rubrica “Un cappuccino con Sconcerti” il giornalista Mario Sconcerti si è soffermata sul Newcastle e sulla nuova proprietà ultramiliardaria.

Ecco le sue parole:

“E’ quasi straordinario che il Newcastle, vecchia e nobilissima squadra inglese, da oggi sia la più ricca del mondo. L’ha acquistata il fondo internazionale PIF, che sembra proprio fare a capo al principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman. Newcastle è una città di circa 300 mila persone, nel nord est dell’Inghilterra, a pochi chilometri dalla Scozia. Ha vinto quattro volte il campionato, tre volte tra il 1905 e il 1909, l’ultima nel 1927, 94 anni fa. E’ stata la squadra di Keegan, Shearer, Gascoigne, Owen e molti altri eroi, ma nel complesso è sempre rimasta una gloriosa periferia del calcio inglese. Perché i sauditi abbiamo scelto Newcastle non lo so, ma è bellissimo che nel calcio si possa cambiare la storia da un giorno all’altro. E’ la democrazia del nuovo imperialismo rovesciato, che ribalta sempre più in fretta le gerarchie di sempre. Squadre perdenti da un secolo, si fanno beffe delle tradizioni, delle abitudine consolidate dei tifosi. Sotto questo strano albero dell’abbondanza siamo tutti lì a sventolare la manina nella speranza che qualche principe ci veda. E porti anche a noi perdenti quest’ultima rivoluzione dei sentimenti”.