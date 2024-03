Ascoli-Venezia: prefetto vieta la trasferta ai tifosi arancioneroverdi

Il prefetto di Ascoli Piceno, come riportato da trivenetogoal.it, ha vietato la trasferta ai tifosi arancioneroverdi. Alla base di tale decisione: “le gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dalla tifoseria del Venezia durante l’incontro di campionato di Serie B Venezia-Bari disputato il 10 marzo scorso”.

Gli eventuali biglietti già messi verranno annullati e rimborsati.

Di seguito quanto comunicato dal prefetto: