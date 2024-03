Catanzaro, Verna: «Campionato al di sopra delle aspettative, ci troviamo lì e vogliamo provarci»

Luca Verna, calciatore del Catanzaro, si è espresso per parlare del campionato disputato fin qui dal club e delle ambizioni.

Di seguito le sue parole:

«Il nostro è davvero un campionato al di sopra delle aspettative. L’obiettivo primario era la salvezza, ora siamo nei play-off e ci sono otto finali in cui incontreremo grandi squadre. Siamo tutti pronti per questo rush finale. Il lavoro che facciamo è particolare, quindi avevano bisogno di tempo per assimilare determinati principi. I giovani non potevano adattarsi subito a questo campionato alla loro prima esperienza, ma adesso il mister ha più soluzioni rispetto a inizio stagione. Sanno sempre quello che fanno, spesso ti permettono di fare la gara o almeno te lo fanno credere. All’andata, nella prima mezz’ora, sembrava fosse quasi un nostro dominio. Sono bravi a ripartire se hanno campo alle spalle e credo faranno la stessa gara dell’ultima volta. Bisognerà far tesoro degli errori commessi e sarà tutta un’altra partita. Questo campionato l’ho ritrovato più competitivo e affascinante. Una B così equilibrata là davanti non si vedeva da un po’. Ci siamo anche noi in quel gruppone d’alta classifica ed è un motivo in più d’orgoglio per tutti noi. Sono due giocatori simili sotto certi aspetti e diversi per altri. Parliamo di due registi e in squadra serviva uno con le caratteristiche di Petriccione. Per me non è cambiato nulla, io devo correre. Noi ci troviamo lì e vogliamo provarci. Le pressioni maggiori sono da altre parti, ma non credo che questo faccia la differenza. Ai play-off avremmo anche noi delle pressioni, come tutte le altre squadre”. Infine, sui tifosi giallorossi presenti in massa al “Tardini” nel giorno di Pasquetta: “Era già successo a Marassi con la Sampdoria, fino ad oggi quella è stata la giornata più bella di questo campionato. Ancora però mancano delle partite e spero la prossima possa essere altrettanto bella».