Sabadini: «Catanzaro può fare il doppio salto, nei playoff può succedere di tutto»

Giuseppe Sabadini, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio per commentare vari temi del campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«All’andata i Ducali hanno vinto 4-0 ed è ovvio che il Benevento voglia andare lì e far vedere che non era un risultato veritiero. Il Parma ha giocato più di furbizia e di contropiede. La squadra di Pecchia sta vincendo il campionato anche perché i calciatori hanno più esperienza. Calcolando che tutte le squadre che sono davanti giocheranno in trasferta dovrà giocare con il coltello tra i denti. Feci questo discorso prima della Reggiana e non andò bene purtroppo. Posso dire che però se i ragazzi hanno consapevolezza dei loro mezzi potranno fare molto bene. L’impatto con la Serie B è stato importante ed è normale che ci sia stato un calo. Per me è meglio giocare con squadre più forti. Tutte le big dovranno giocare in casa del Catanzaro e quindi c’è questa possibilità. A questo punto penso che i ragazzi debbano giocare sempre con il coltello tra i denti e poi quello che viene viene. Nei playoff può succedere di tutto. Sull’Ascoli? La Serie B è il campionato più difficili di tutti. Con due vittorie o due sconfitte puoi passare dal paradiso all’inferno. Capitano, poi, anche quelle annate dove meriteresti di vincere alcune gare e invece le perdi per un solo tiro».