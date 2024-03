Spezia, Di Serio: «Voglio dare il mio contributo. Mi ispiro a Pippo Inzaghi»

Di Serio, attaccante dello Spezia, ha parlato alle colonne de Il Secolo XIX, parlando della stagione del club.

Di seguito le sue parole:

«Non vedo l’ora di tornare in campo, voglio dare il mio contributo per conquistare la salvezza. Sono alla quarta settimana di riabilitazione e sto bene, ma procediamo con cautela per evitare ricadute. Aumento i carichi giorno dopo giorno e infine ogni settimana c’è il report con i miglioramenti. Spero di rientrare il prima possibile, ma ora non posso indicare una data precisa. Non temo la terza di fila e vi spiego perché. A Pordenone arrivai a gennaio con la squadra già condannata e il presidente che azzerò tutto ripartendo con tutti ragazzi in prestito. A Perugia fu diverso e ci rimasi molto male perché a dieci gare dalla fine eravamo quindicesimi e invece alla fine ci siamo ritrovati risucchiati fino a retrocedere. Lo Spezia di oggi invece mi ricorda il Venezia dello scorso anno che poi arrivò a giocarsi i play off. Preferisco giocare in un attacco a due punte con un compagno alle mie spalle a legare il gioco, penso che Falcinelli abbia le caratteristiche giuste. Mi ispiro a Pippo Inzaghi, che ho avuto come allenatore nel Benevento, mi ha dato un sacco di buoni consigli. Futuro? Il club è importante, l’ambiente ottimo e ho ritrovato anche alcuni ex compagni come Elia e Moro. Spero di fare bene innanzitutto con questa maglia».