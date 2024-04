Ascoli, trasferta vietata a Terni. Neri: “Nostri tifosi penalizzati”

Carlo Neri, presidente dell’Ascoli attraverso un comunicato ufficiale ha commentato la notizia della trasferta vietata ai tifosi del Picchio per il match contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

“La Società ha cercato nei giorni scorsi di trasferire agli organi competenti le ragioni dei nostri tifosi e l’importanza che la loro presenza al “Liberati” avrebbe avuto per la squadra, in piena corsa salvezza; visti gli accadimenti nel match di andata, si paventava addirittura l’ipotesi del divieto assoluto di trasferta, come misura ancor più restrittiva rispetto al possesso della tessera del tifoso. Oggi, pur rispettando con convinzione le decisioni assunte, dico che l’Ascoli e i suoi tifosi ne escono fortemente penalizzati, siamo in piena bagarre salvezza e dare la possibilità di seguirci a Terni al massimo a 338 tifosi – gli attuali possessori di tessera – è decisamente riduttivo per un Club abituato a un sostegno ben più consistente e massiccio. Non perdo di vista il percorso dell’Ascoli e sabato al Del Duca arriverà un Modena molto motivato e agguerrito, ma le nostre motivazioni e convinzioni dovranno essere maggiori perché in ballo c’è il futuro dell’Ascoli Calcio 1898. E allora invito tutti i nostri tifosi, tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’Ascoli a stringersi forte attorno alla squadra e a Mister Carrera per centrare un risultato determinante”