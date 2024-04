D’Angelo presenta Spezia-Sampdoria: «Abbiamo singoli che possono risolvere da soli la partita»

Il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«L’adrenalina deve venire spontaneamente perché sappiamo il valore delle partite che mancano da qui alla fine e penso che la squadra la tirerà fuori quando serve per fare una splendida partita a partire da sabato pomeriggio. Rispetto all’andata hanno modificato il loro gioco, ma ci siamo preparati per fare una partita in un certo modo e dovremo essere bravi dal punto di vista tattico, tecnico e motivazionale. È una partita di grandissima importanza per tutti noi e dobbiamo farci dare una mano dai tifosi, far si che ci spingano verso qualcosa di determinante».

«La Sampdoria è una squadra forte, lo sappiamo tutti, e servirà uno Spezia forte per riuscire a vincere la partita. Hanno singoli importanti, ma anche noi abbiamo giocatori che riescono con un colpo a portare la partita a casa. Di Serio sta bene ed è a disposizione, ma manca ancora un giorno quindi diciamolo sottovoce. Davanti ho soluzioni diverse e sto valutando anche Moro ed Esposito che sono una possibilità. Quando a Kouda se giocherà lo farà o a centrocampo o al fianco di un’altra punta. Reca? È a buon punto e credo abbia anche un discreto minutaggio qualora ce ne fosse bisogno, mentre Wisniewski si è allenato con il gruppo e tornerà fra i convocati, credo che contro il Brescia possa anche giocare qualche minuto e sarà a disposizione per il finale»

«Gli piace giocare tanti palloni e spesso viene a giocare più basso, ma le indicazioni sono di giocare da attaccante. Però la predisposizione non la cambi immediatamente. La sua predisposizione non la cambi immediatamente, sa di essere determinante quando può fare assist o tirare e per farlo dovrebbe stare più avanti. Con il Parma è stata una partita che portava a fraseggiare di più, con la Sampdoria giocherà dove si trova meglio. L’ho minacciato».