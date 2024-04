Ascoli pareggia a Cittadella, Pulcinelli contro Marchetti: «Se non li caricavo tiravano nella loro porta?» (FOTO)

Oggi pomeriggio l’Ascoli ha pareggiato 0 a 0 in casa del Cittadella. Nel post-partita il direttore generale del club veneto, Stefano Marchetti, ha commentato le parole di Massimo Pulcinelli rilasciate in settimana dichiarando: «Ci hanno caricato». Attraverso le proprie Instagram stories, il numero uno bianconero non le manda a dire al dirigente granata: «Non hanno fatto un tiro in porta! Se non li caricavo tiravano nella loro porta?».

Cittadella, Marchetti: «Ringrazio Pulcinelli, ha fatto di tutto per caricarci»