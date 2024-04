Cittadella, Marchetti: «Ringrazio Pulcinelli, ha fatto di tutto per caricarci»

Nella giornata di oggi il Cittadella ha pareggiato 0 a 0 contro l’Ascoli. Il direttore generale del club veneto, Stefano Marchetti, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Vincere sarebbe stato molto importante ma questa è la Serie B, è un peccato. Il pareggio è giusto e sacrosanto, ma ovviamente c’è sempre rammarico quando non vinci. Dopo otto sconfitte di fila è importante fare punti e mantenere la striscia positiva. Pulcinelli ha fatto di tutto per caricarci e c’è riuscito in parte. A livello caratteriale abbiamo a volte bisogno di qualcosa in più e lui ci stava riuscendo. Adesso pensiamo a raggiungere matematicamente la salvezza e poi pensiamo, eventualmente, ai playoff. Tutto dipende da noi».

