Ascoli, Pulcinelli si scaglia contro il Cittadella: “Parlano di salvezza a 2 punti dai playoff. Ci perculano”

Il presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli attacca attraverso una storia Instagram il Cittadella, prossimo avversario in campionato.

«Ci perculano! Parlano di salvezza a due punti dai playoff. Forza Ascoli Carica!». In seguito a questo fanno seguito tutta una serie di altri post motivazionali rivolti sempre ai giocatori e all’ambiente bianconero:

“Per costruire un team forte è importante vedere la forza dell’altro come un completamento a tue debolezze e non come minaccia alla tua posizione o autorevolezza”.

“La fortuna favorisce le menti preparate”; “Nessun uomo è mai sconfitto fino a quando non lo è nella sua mente”; “Chi si arrende non vince mai e chi vince non si arrende mai” e in conclusione “Forza e Coraggio! Quelli come noi non mollano mai”.