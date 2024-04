La Nuova Venezia: “Antonelli si appella alla città: «Con il contributo di tutti ce la faremo»”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sulle parole rilasciate dal ds Antonelli in conferenza stampa.

Il ds Filippo Antonelli, uno degli artefici della costruzione di questo super Venezia, è intervenuto ieri nella sala stampa di Ca’ Venezia per sottolineare quanto è importante la sfida di domenica con il Brescia, ma soprattutto quanto è fondamentale l’aiuto di tutti per spingere l’ambiente in questo finale di stagione: senza tutte le componenti, ovvero tifosi, squadra, società e stampa, non si possono raggiungere certi traguardi.

«In una delle mie prime interviste in questa stagione avevo espresso il concetto di equilibrio, facendo appello a tutti di fare tesoro di questa parola, promettendo anche che la squadra avrebbe lavorato e dato il massimo fino alla fine per rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi. Se analizziamo la stagione, penso che mister Vanoli e tutto il gruppo hanno rispettato alla grande queste aspettative. Se all’inizio dell’anno avessimo immaginato di trovarci oggi in questa posizione di classifica tutti avremmo pensato ad un grande risultato. Dico questo perché dopo una brutta sconfitta (Reggiana, ndr) e un pareggio (Ascoli, ndr) in un campo molto difficile con un ambiente caldo, ho visto una squadra viva che ha combattuto su ogni pallone e che avrebbe potuto portarsi anche in vantaggio. Ho letto qualche commento un po’ troppo duro sulla prestazione che non ha rispecchiato, a mio parere, la partita e il momento della stagione. Ho visto anche che c’è stato molto risalto per l’assenza di Pohjanpalo, a cui faccio gli auguri per l’arrivo della sua primogenita. Chiaramente l’assenza del capocannoniere pesa, ma abbiamo anche un altro giocatore importante come Gytkjaer. Altre volte è mancato Joel, ma abbiamo sempre sopperito grazie all’organizzazione data da Vanoli e al lavoro di tutti».

Sui tifosi. «Colgo l’occasione per ringraziare i nostri tifosi, che sono sempre presenti, per specificare che per la partita con il Brescia e per le prossime abbiamo attivato ben undici punti vendita di Venezia Unica nel territorio dove sarà possibile acquistare il biglietto per riempire lo stadio di cuori arancioneroverdi: vogliamo un Penzo in modalità bolgia. È un dato di fatto che la squadra insieme all’allenatore e allo staff stanno facendo un lavoro straordinario e noi come società, supportati da tutte le componenti, dobbiamo cercare di spingerli al massimo”. Tornerà al Penzo il presidente Niederauer? “Il presidente Niederauer sta tornando in Italia, quasi certamente sarà al Penzo con il Brescia. Ci dirà lui poi per quanto potrà restare, ma ci sarà vicino in questo rush finale».

La Lazio sta pensando a Pohjanpalo? «Mi sembra strano che sia una voce che arrivi dalla Lazio che ha ancora partite da giocare e lotta per un piazzamento in Europa. Penso sia una voce che è emersa nel circuito dei procuratori. Non penso che la Lazio debba lavorare mediaticamente per arrivare a Pohjanpalo, non ci hanno mai chiamato quindi per ora non c’è nulla».