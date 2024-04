Viali presenta Cosenza-Palermo: «Affronteremo un avversario forte e di livello»

William Viali è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cosenza-Palermo, match della 33esima giornata di Serie B in programma domani 13 aprile alle ore 16:15. Di seguito un estratto del tecnico calabrese raccolte da TifoCosenza.it:

«La prima vittoria in Serie B fu proprio contro il Palermo, è un bel ricordo. Per quanto riguarda la salvezza, sono molto concentrato su domani. La tabella è relativa, oggi si chiama Palermo e lo sarà fino a domani alle 18:30. Sarà una gara dove contano tutti gli aspetti. Nelle ultime partite stiamo vedendo che in campo la classifica è davvero relativa. Siamo consapevoli da un lato di affrontare un avversario forte, di livello, dall’altro che per noi è una partita fondamentale. La vogliamo giocare nel modo migliore, con determinazione e qualità. Contro la Sampdoria hanno fatto il 3-5-2, tra l’altro entrambi gli attaccanti sono andati in gol. In genere l’allenatore, che conosco bene, gioca a quattro dietro. Ma le sue scelte cambiano poco, sono concentrato sulla mia squadra.

Come sostituire Marras? Ho già scelto chi sostituirà Marras e sono sicuro che farà la prestazione ideale. Ha caratteristiche diverse ma mi preoccupa poco. Abbiamo perso un giocatore importante ma fa parte del gioco, sono tranquillo da questo punto di vista. Viviani sta bene e potrebbe giocare. Ho più scelte, abbiamo provato anche cose diverse perché dobbiamo essere bravi a cambiare in corsa. All’interno di un match ci sono tante partite. La gara di Piacenza mi ha dato buone sensazioni e sono convinto che domani la squadra farà una grande partita. Avere l’atteggiamento giusto porta gli episodi dalla tua parte».