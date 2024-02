Ascoli, Castori: «Catanzaro sorpresa del campionato, dobbiamo fare punti»

L’allenatore dell’Ascoli Fabrizio Castori ha presentato, in conferenza stampa, la gara di sabato contro il Catanzaro.

Ecco le sue parole:

«Vogliamo rifarci dopo una sconfitta in uno scontro diretto importante. L’abbiamo analizzata ma guardiamo avanti, il Catanzaro finora è la sorpresa del campionato e sta bene ma noi dobbiamo fare punti per risalire in classifica. Mendes? Non è una cosa estremamente grave ma le tempistiche le deve dare il dottore, non sono in grado di poterlo stabilire. Nestorovski e Gagliolo non sono disponibili, Gagliolo in particolare farà altri accertamenti lunedì. Purtroppo l’emergenza è diventata un’abitudine da quando sono arrivato io ma non dobbiamo fasciarci la testa. Duris? Sta lavorando con grande entusiasmo ma è un po’ in ritardo di condizione fisica. È valido e può rappresentare un’ottima soluzione. Il Catanzaro di Vivarini è una squadra rodata, conosciamo e la rispettiamo. Hanno fatto poco sul mercato perché sono collaudati. Caligara? Ha fatto 20 minuti col Sudtirol ma ora deve alzare il minutaggio in partita per ritrovare la migliore condizione».