Brescia, Maran: «Como una corazzata, più forte dopo il mercato»

L’allenatore del Brescia Rolando Maran ha presentato la gara di domani contro il Como.

Ecco le sue parole:

«Al di là di numeri e statistiche, la continuità è fondamentale e questa passa attraverso la prestazione. Il Como è una corazzata, noi l’abbiamo affrontata prima del mercato, ora si è ulteriormente rinforzata. Prendiamo atto della loro forza, ma poco importa. Abbiamo la convinzione di provare a fare le cose che abbiamo preparato. Nuovo Brescia? I ragazzi dopo tanto amaro in bocca si meritano un po’ di ribalta visto il tanto sacrificio messo per arrivare fin. Quando è venuta un po’ meno la cattiveria, però, abbiamo fatto fatica e dobbiamo ricordarcelo. Bisogna gioire ed essere orgogliosi di quanto fatto, ma senza dimenticarci quanto ci è costato arrivare fin qui. Il Como è un bel test, stimolante ed è bello affrontarlo dopo una bella vittoria e aver spinto tanto in settimana».