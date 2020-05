Alexandre Lacazette è finito nei guai. Quando si dice “la prova del palloncino“. Ma non si tratta del test per rilevare il tasso di alcol nel sangue, bensì una diffusa pratica che in Inghilterra prende il nome di “Hippy Crack”. Si tratta di sostanze legali nel Regno Unito, essenze dagli effetti molto rilassanti. L’attaccante dell’Arsenal è stato tradito da un video, finito poi in rete e pubblicato dal “Daily Star”. In basso il video in questione.