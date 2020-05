I tifosi del Catania scendono in campo: “Pagherete tutto… Pagherete tutti. Salvate il Catania!!!”. Questo il contenuto dello striscione esposto in mattinata in piazza Duomo, il salotto barocco di una città che prima delle restrizioni era una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo. I tifosi organizzati, sulla pagina social “La domenica allo stadio” tanto cara ai sostenitori della curva Nord, hanno ancora una volta lanciato l’appello, puntando il dito sulla dirigenza che negli ultimi anni, quelli di una Serie C di sacrifici e di mancate vittorie, hanno portato a un debito che è via via cresciuto fino a toccare quota 15 milioni di euro. Stando a quanto riferito da “Gazzetta.it”, ora il futuro della società è in bilico. La storia rischia di essere cancellata da un provvedimento del Tribunale che il 25 di questo mese darà un giudizio che potrebbe essere di speranza, ma anche terribile. In questi giorni, con grande ordine, ma anche con una fermezza portata dalla passione mai tramontata, i sostenitori aspettano e non nascondono rabbia e delusione per i rischi di una matricola, la 11700, che ha infiammato intere generazioni. Ieri sera è trapelata anche la notizia delle dimissioni del vice presidente Ignazio Scuderi e dell’amministratore delegato Giuseppe Di Natale. L’ufficialità verrà comunicata nelle prossime ore.