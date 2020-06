Giornata di decisioni storiche per il calcio italiano. Seppur solo per la stagione 2020-2021, nei campionati sotto l’egida della Figc si potrà infatti essere tesserati per tre club diversi e giocare per queste squadre. Ecco la nota ufficiale pubblicata al termine del CF: “​Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre”. La decisione è una conseguenza della pandemia di Coronavirus che ha stravolto le date dell’attuale e della prossima stagione e anche quelle del calciomercato, che si aprirà il 1° settembre per concludersi il 5 ottobre.