“Arriva Adrien Rabiot gli ultimi giorni di mercato”: annuncio in Serie A e si scatena il putiferio | Firma per vincere lo scudetto

Rabiot rimane in Serie A, è atteso negli ultimi giorni di mercato: può competere ancora per vincere lo Scudetto

Arsenal, Real Madrid, Inter, Milan. Adrien Rabiot tace, così come era stato lo scorso anno. Nel 2023 però, a estate inoltrata, il giocatore era stato a un passo dal vestire la maglia del Manchester United, salvo poi decidere – fondamentale la volontà di Allegri – di rimanere ancora un anno a Torino.

Stavolta il francese però di “backdoor” non ne ha. Il giocatore che ha deciso di non rinnovare con la Juventus infatti sembra essere rimasto nel limbo delle trattative al rialzo per il suo sempre molto pretenzioso ingaggio. Ci sono stati su di lui interessamenti autorevoli, come quelli dei campioni d’Europa e dei vice campioni d’Inghilterra.

Ma ancora tutto tace, e molte pretendenti si starebbero via via defilando. Soprattutto le italiane, eccetto una. Gli scenari li ha dettati nelle scorse ore Il Giornale, che ha parlato di una squadra davanti a tutte pronta per ingaggiare il francese per il prossimo anno.

Rabiot, rimane una sola pretendente

Secondo Il Giornale invece il destino di Rabiot sarebbe più vicino alla Serie A. Detto dell’interessamento dei club stranieri, con l’Arsenal che si sarebbe fatto sotto nelle scorse settimane, il francese sembra avere abbandonato la pista Roma, quella che porta all’Inter – visto che i nerazzurri sono già stracolmi di ricambi a centrocampo, ma anche il Real Madrid si è palesemente raffreddato in queste ore.

Rimane, oltre al Medio Oriente, l’ipotesi Serie A, ma a questo punto solo una squadra sarebbe in grado di garantire le richieste economiche del giocatore. Stiamo parlando del Milan, che pare essere rimasta l’unica pretendente per il giocatore.

Rabiot è la ciliegina del Milan

E proprio la fase di impasse nella trattativa tra Milan e Fofana potrebbe portare Rabiot al clamoroso approdo a Milanello. Ibrahimovic nel presentare Emerson Royal ha ricordato di volere ancora comprare un centrocampista pre completare l’opera in termini di mercato.

Il compagno di nazionale, in scadenza col Monaco, di Rabiot, non sembra però vicino nonostante sia in scadenza nel 2025 e il gradimento per i colori rossoneri. Il club infatti non si è ancora accordato col Milan, e qualora dovesse prolungarsi la fase di stallo, i rossoneri con Rabiot potrebbero – come sostenuto dai colleghi del Giornale – mettere la ciliegina sulla torta al mercato 2024 e andare a tappare il buco a centrocampo, sulla mediana, negli ultimi giorni di calciomercato.