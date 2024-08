Di Marzio: “Salernitana, trattativa in corso con l’ex Palermo Joao Pedro”

Joao Pedro, l’ex Cagliari e Palermo, potrebbe presto fare ritorno in Serie A. Attualmente al Fenerbahçe, l’attaccante brasiliano è al centro di intense trattative con la Salernitana. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, Joao Pedro sta discutendo la rescissione del contratto con il club turco, un passo cruciale per facilitare il suo trasferimento in Italia.

Dopo il suo passaggio al Fenerbahçe, Joao Pedro non è riuscito a replicare lo stesso impatto che aveva avuto nel campionato italiano. Le difficoltà incontrate in Turchia sembrano aver spinto il giocatore a cercare nuove opportunità, e la Salernitana si è fatta avanti come una possibile destinazione. Il club campano, che sta cercando di rafforzare la propria rosa per affrontare la stagione con maggior solidità, vede in Joao Pedro un giocatore esperto e di qualità, capace di aggiungere valore all’attacco.

La trattativa non è ancora conclusa, ma la risoluzione del contratto con il Fenerbahçe potrebbe avvicinare significativamente le parti. Se l’accordo verrà raggiunto, Joao Pedro potrebbe tornare in Italia, dove ha già dimostrato di essere un giocatore di grande valore, pronto a contribuire alla causa della Salernitana nella massima serie.

La situazione è in continua evoluzione e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti decisivi per il futuro del giocatore brasiliano. I tifosi della Salernitana restano in attesa, sperando in un esito positivo che potrebbe portare una nuova stella allo stadio Arechi.