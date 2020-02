Clamoroso ciò che è accaduto in Argentina nel corso della gara tra Rivadavia e Atlanta. Infatti, i tifosi della squadra di casa sono entrati all’interno dello stadio armati di coltelli dando il via agli scontri. L’arbitro, data la situazione legata alla sicurezza, ha deciso di sospendere la gara. Per fortuna ci sono stati solo due feriti ed in modo lieve. In alto una foto dell’accaduto.