Incredibile gesto di Fair Play quello accaduto durante l’incontro tra Union Clodiense e A.C. Belluno 1905, gara di Serie D girone C. Infatti, l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore ai Bellunesi per un fallo di mano, ma il numero 11 del Belluno Giovanni Madiotto ha ammesso di aver colpito lui la palla con il braccio e non il giocatore dell’Union, rinunciando così di fatto al calcio di rigore.