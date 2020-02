Dopo l’infortunio di Handanovic, l’Inter corre ai ripari per piazzare un colpo tra i pali. Infatti, come già anticipato, i nerazzurri hanno contattato lo svincolato ed ex Palermo Viviano. Il portiere ha già superato le visite mediche, svolte presso il Coni di Milano, adesso svolgerà altri test fisici specifici dopo i quali l’Inter deciderà se tesserarlo.