Aquilani presenta Pisa-Ternana: «Ci siamo adeguati a ciò che non dipendeva da noi. Mi era stato imposto dalla società»

Il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani rompe il silenzio stampa della società e interviene in conferenza in vista della Ternana.

Ecco le sue parole:

«Ci siamo adeguati a ciò che non dipendeva da noi. Mi era stato imposto dalla società, le motivazioni le conoscete. Ha detto quelle che erano le sue idee e i suoi dubbi. Il modo e il linguaggio che sa usare ha fatto sì di poter andare a togliere qualsiasi dubbio. Abbiamo lavorato come abbiamo sempre fatto. Una conferenza stampa in meno o in più non cambia il mio lavoro. Ci approcciamo a giocare una partita che ha un significato importante. Ci siamo passati già diverse volte. Mi auguro che i calciatori abbiano la consapevolezza di fare qualcosa di importante. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più e a volte anche il 99% non è bastato. Non rimanere in dieci, avere attenzione sugli ultimi minuti. Oltre a fare la prestazione, ci vorrà quel qualcosa in più per non ripetere certi errori. Bonfanti ha un problemino al muscolo e domani non sarà a disposizione. Sapevamo che dovevamo gestirlo. Non c’è niente di grave e ci auguriamo di vederla per la prossima. De Vitis rientra. Il Pisa è sempre stato quello, è cresciuto in tante cose e nel riconoscimento di tante cose che andiamo a chiedere. Spesso questi episodi ci hanno ammazzato. Nonostante questo ho visto una squadra che ha dato tutto e ha un cuore grande».