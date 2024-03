Parma: Krause riflette su Pederzoli, i nomi dei possibili sostituti

Come si legge su “TMW” riflessioni in corso in casa Parma: questa settimana scioglieranno le riserve sul futuro in gialloblu dell’attuale direttore sportivo Mauro Pederzoli, in scadenza di contratto.

Kyle Krause, proprietario del club, sta valutando due possibilità: Matteo Tognozzi, direttore sportivo del Granada nonché ex capo-scout della Juventus, e Federico Cherubini, ex direttore sportivo della Vecchia Signora che dalla prossima estate, scontata la squalifica, potrà tornare a operare.