Caserta presenta Cittadella-Cosenza: «Dobbiamo reagire dopo la sconfitta nel derby»

Fabio Caserta, allenatore del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima gara del campionato di Serie B contro il Cittadella.

«Nei momenti di difficoltà c’è una sola cosa che conta: tornare alla vittoria, ed essere positivi. Dobbiamo reagire dopo la sconfitta nel derby con il Catanzaro, senza ripetere l’errore commesso nel girone d’andata. Ci sono da giocare ancora 10 partite, l’obiettivo è fare più punti possibili, pensare che sarà una gara difficile come tutte le altre in Serie B. Guai a lasciarsi condizionare dal fatto che il Cittadella è reduce da tante sconfitte. La posizione di classifica che aveva conquistato a fine girone d’andata, era stata frutto di tante vittorie di fila. In difesa – continua il tecnico – siamo con qualche acciacco di troppo. Ci sarà da valutare Praszelik che giovedì ha preso una botta in allenamento. Gli altri stanno bene, per cui farà le mie considerazioni dopo la rifinitura. Meroni non sarà disponibile. Cimino potrebbe venire con noi in panchina non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Abbiamo Venturi e D’Orazio fuori per squalifica. Gyamfi centrale? Già con me lo ha fatto, è l’unico della rosa attuale che può fare quel ruolo».