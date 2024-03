D’Angelo presenta Spezia-Sudtirol: «Dobbiamo giocare bene per vincere»

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima partita di Serie B contro il Sudtirol.

«Contro il Bari siamo passati in vantaggio in maniera meritata e poi c’è stato il gol, su una deviazione, e loro sono venuti su ma poi la squadra negli ultimi venti minuti ha attaccato. Non siamo riusciti a segnare, la prestazione è stata buona ma ora dobbiamo pensare alla partita. I primi 20-25 con la Feralpi non erano stati negativi, poi non abbiamo fatto bene come squadra complessivamente. Non si tratta di paura, non siamo riusciti a capire che partita fosse e invece mi auguro domani si riesca a decifrare subito la partita che sarà con il Sudtirol. Di Serio? Tornerà dopo la sosta. Ha recuperato male dalla partita con il Modena, è uno scattista, un muscolare, e ha bisogno di più tempo per recuperare. Penso l’abbia pagata l’altro giorno, a Modena aveva giocato 70 minuti da solo. Reca lo dobbiamo valutare oggi, come altri che hanno avuto qualche problemino intestinale. Se si allena sarà tra i convocati, ha recuperato pienamente dall’infortunio e deve trovare il ritmo. Sudtirol? Intanto pensiamo alla partita di domani, poi vedremo nelle prossime partite. Non è il caso di vedere con chi dobbiamo giocare, l’importante è che domani giochiamo bene per poter vincere. Loro sono una squadra molto esperta, hanno giocatori grandi. Si difendono, non concedono molto, quando attaccano possono essere pericolosi. Servirà grande intensità e grande attenzione».